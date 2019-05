L'originale Star Wars Battlefront è disponibile su GOG

Nelle ultime ore il catalogo di GOG, il celebre negozio digitale di titoli privi di qualsiasi forma di DRM, si è aggiornato con il primissimo capitolo della serie Star Wars Battlefront, quello dell'ormai lontano 2004.

I fan più sfegatati dei primi episodi della serie possono quindi ora recuperare sia il primo che il secondo capitolo sia su Steam che su GOG. Il prezzo di Star Wars Battlefront è di 8,89 euro e, in occasione del lancio sulla piattaforma dei creatori di The Witcher, potete acquistarlo al prezzo scontato di 7,49 euro. Questa nuova versione del gioco gode del supporto ai salvataggi cloud e, cosa ancor più importante, della possibilità di partecipare a match multiplayer online in partite da 32 giocatori.

Se invece volete giocare gli episodi più recenti della serie, potete approfittare dei recenti sconti del PlayStation Store che coinvolgono numerosi contenuti aggiuntivi, inclusi quelli di Star Wars Battlefront. Vi ricordiamo inoltre che Respawn Entertainment, gli autori di Apex Legends, sono al lavoro su un titolo ambientato nell'universo di Star Wars e interamente single player, il cui nome è Jedi Fallen Order. Pare inoltre che la scrittura del gioco abbia subito le influenze di Rebels e Clone Wars.