Dall'originale Super Mario Bros. a Wonder: 40 anni di evoluzione grafica

Il Nintendo Direct di giugno 2023 si è concluso con l'annuncio di Super Mario Bros. Wonder, la nuova avventura 2D dell'idraulico baffuto in arrivo su Nintendo Switch il prossimo 20 ottobre. Il nuovo gioco ha subito colpito per l'accattivante stile grafico che lo caratterizza, evoluzione di quanto visto nei titoli precedenti.

Parlando appunto di evoluzione tecnica, il canale Youtube ElAnalistaDeBits si è divertito a mostrare come sono cambiati i vari Platform 2D con Mario protagonista in quasi 40 anni di storia, partendo dal leggendario Super Mario Bros. pubblicato su NES nel 1985 fino ad arrivare al recentemente annunciato Super Mario Bros. Wonder per Switch. Dagli sprites del protagonista ai salti, passando per le trasformazioni e la struttura dei livelli, il buon Mario ne ha fatta di strada con i suoi giochi più celebri perfezionandosi sempre di più sul fronte visivo grazie alle migliori capacità tecniche delle console che lo hanno ospitato.

In rassegna vengono passati classici senza tempo come Super Mario Bros. 3 e Super Mario World, arrivando infine a produzioni più moderne come New Super Mario Bros. U e Super Mario Maker 2: tra cambi di stile e perfezionamenti continui, con Super Mario Bros. Wonder Nintendo punta a raggiungere la massima espressione visiva dei Mario 2D, e già il trailer di presentazione lascia intravedere grandi potenzialità per il gioco completo in arrivo ad ottobre.

Nel frattempo Mario Elefante di Super Mario Bros. Wonder ha già conquistato il web, con i fan che hanno omaggiato la nuova trasformazione a suon di meme e fan art.