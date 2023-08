In origine, Assassin's Creed Mirage doveva essere un DLC di Valhalla

In un'intervista rilasciata a Game Informer, il Creative Director di Assassin’s Creed Mirage, Stephane Boudon ha rivelato che il gioco non nasceva come un'entità a sé stante, ma era pensato per essere un DLC di Valhalla che vedeva Eivor in Medio Oriente.

Come sappiamo, i progetti di Ubisoft sono poi andati ben diversamente quando, in occasione del quindicesimo anniversario della serie, è stato annunciato Assassin's Creed Mirage, presentato come una nuova avventura da aggiungere fra le cronache degli assassini.

"All'inizio stavamo lavorando su Assassin's Creed Valhalla e relativi DLC e ci è venuta l'idea di creare un'espansione specifica per Valhalla con cui tornare in Medio Oriente. Volevamo, in qualità di fan di lunga data della serie, tornare a quest'ambientazione e a quelle vibrazioni. Per di più, era anche vicino al quindicesimo anniversario della serie", ha rivelato Boudon.

Come a volte accade in queste circostanze, però, il lavoro di Ubisoft negli uffici di Bordeaux è stato valutato così positivamente dalla casa madre da essere ritenuto ancor più adeguato come gioco a sé stante.

Il direttore creativo del gioco confessa, però, che in cuor suo sperava in questo esito: "All'inizio [...], sì, era una proposta sulla carta. Era Eivor che andava in Medio Oriente, e non appena è stato approvato il cambiamento, abbiamo deciso di andare con Mirage."

"È divertente perché abbiamo svolto tutto il lavoro per la presentazione di un DLC, ma alla fine avevamo già notato, lavorando sulla presentazione, che avrebbe potuto essere qualcosa di più, quindi abbiamo concluso la presentazione con «Ma può essere di più». Abbiamo dunque spinto un po’, ha funzionato ed è stato meraviglioso per tutti”.

E ora il gioco, fatto e finito, è in procinto di arrivare sulle console PlayStation e Xbox, PC e Steam Deck il 5 ottobre 2023. Nell'attesa, date pure un'occhiata alla nostra video-anteprima di Assassin's Creed Mirage.