Le origini di Alan Wake 2: il video di Remedy ripercorre la storia dell'horror

Dopo aver rivelato i nomi delle espansioni di Alan Wake 2, Remedy Entertainment ripercorre la storia della serie horror con un video che racconta le origini dell'odissea thrilling vissuta dallo scrittore al centro delle avventure ideate da Sam Lake.

Il filmato propostoci dalla casa di sviluppo finlandese si riallaccia al precedente intervento di Sam Lake nel video di Alan Wake 2 dove tutto ebbe inizio, dando così modo ai fan vecchi e nuovi della serie di riallacciarsi agli eventi del capitolo originario per tracciare la strada che, a breve, li condurrà ancora una volta a Bright Falls per fronteggiare la Presenza Oscura e i suoi abomini paranormali.

L'incubo ad occhi aperti che attende gli emuli di Alan Wake e della detective Saga Anderson, come ribadito a più riprese da Remedy, sarà pieno di colpi di scena e di sequenze terrorizzanti, in virtù dell'approccio horror adottato dagli autori al seguito di Sam Lake per erigere l'impalcatura ludica e narrativa di questo atteso sequel.

Il viaggio nel Luogo Oscuro di Alan Wake 2 partirà ufficialmente il 27 ottobre, tanto su PC quanto su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Già che ci siamo, vi invitiamo a tuffarvi nelle atmosfere horror della nuova avventura thrilling di Remedy leggendo il nostro speciale su Alan Wake 2, un gioco inquietante: come si genera la paura per Sam Lake.