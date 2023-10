Le origini di Marvel's Spider-Man 2: un video ripercorre la storia di Peter e Miles

Dopo aver svelato i segreti della Modalità Foto di Marvel's Spider-Man 2, Insomniac Games ripercorre le tappe fondamentali della storia di Peter Parker e Miles Morales con un video che fa da preambolo narrativo agli eventi da vivere nella nuova esclusiva PlayStation 5.

Con il filmato datoci in pasto dai curatori dei profili social del team PlayStation, gli sviluppatori californiani riavvolgono idealmente il nastro dei ricordi dei fan di lungo corso e offrono ai nuovi arrampicamuri tutte le informazioni essenziali per iniziare nel migliore dei modi la propria avventura tra i grattacieli di New York.

Il riassunto (senza spoiler 'eccessivi') della storia dell'originario Marvel's Spider-Man e del successivo capitolo con protagonista Miles Morales ci offre così le giuste motivazioni per cimentarci nelle sfide che attendono dal 20 ottobre gli utenti PlayStation 5 che acquisteranno al lancio la nuova odissea supereroica di Peter e Miles.

Per un ulteriore approfondimento, qui trovate un video con i primi 21 minuti di Marvel's Spider-Man 2, un filmato che mostra le attività previste da Insomniac per accoglierci all'interno della loro ultima esperienza interattiva da fruire rigorosamente in esclusiva su PS5.