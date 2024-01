Orion: il sequel di Cyberpunk 2077 avrà multiplayer e funzionalità legate all'IA?

Nel corso delle ultime ore, CD Projekt RED non solo ha confermato l'imminente inizio della fase di produzione del nuovo The Witcher Polaris, ma ha anche svelato alcuni dettagli molto interessanti sulle feature che potrebbero far parte di Project Orion, ossia il successore di Cyberpunk 2077.

Stando a quanto dichiarato da Adam Badowski ai microfoni del noto portale Reuters, al momento sono davvero poche le persone al lavoro su Project Orion e l'intenzione è di portare tale numero ad 80 entro la fine dell'anno. Tra una chiacchiera e l'altra, il CEO della software house polacca ha dichiarato che, sebbene non vi sia ancora nulla di definito, ci sarebbe la volontà di implementare una componente multiplayer online nel gioco, ma non è chiaro se si tratti di modalità PvP o della possibilità di giocare al fianco di altri utenti grazie alla cooperativa.

Sembrerebbe anche che lo studio sia molto interessato alle potenzialità dell'intelligenza artificiale e stia pensando a qualche modo per implementarla nel sequel di Cyberpunk 2077. Malgrado questa curiosità nei confronti dell'IA, Badowski ha comunque voluto sottolineare che non vi è alcuna intenzione di rimpiazzare sviluppatori con la tecnologia più chiacchierata del momento.

