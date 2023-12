Momento d'oro per Nintendo: valore in borsa mai così alto prima d'ora

Tra l'arrivo di grandissimi giochi quali Zelda Tears of the Kingdom, Super Mario Bros. Wonder e Pikmin 4, e con altre 16 milioni di Nintendo Switch vendute nel 2023, l'ultimo anno è stato da incorniciare per Nintendo, che trova adesso enormi soddisfazioni anche in borsa.

La Grande N ha infatti segnato un nuovo record importante: con il valore delle sue azioni arrivato a 7959 yen, la compagnia nipponica tocca vette mai sfiorate prima superando anche il periodo d'oro di Nintendo Wii, un notevole successo frutto dei grandissimi risultati che le sue produzioni hanno ottenuto nel corso del 2023. Del resto le vendite totali di Nintendo Switch ammontano ora a oltre 132 milioni di unità piazzate sul mercato dal lancio nel 2017 a oggi, numeri che la rendono una delle console per videogiochi più vendute di tutti i tempi.

Il tutto senza dimenticare che Zelda Tears of the Kingdom ha venduto oltre 10 milioni di copie in soli 3 giorni di commercio, mentre Super Mario Bros. Wonder ha raggiunto quota 4,3 milioni di copie vendute in sole due settimane dopo l'esordio sul mercato. La casa di Kyoto può dunque festeggiare al meglio la conclusione del suo 2023 grazie anche al nuovo record toccato in borsa, e chissà con quali altre sorprese delizierà i suoi fan nel corso del 2024.