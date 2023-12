Che orrore! 5 giochi bruttissimi usciti su PlayStation 3, ci avete giocato?

Quando si parla di giochi brutti per PlayStation 3 solitamente si citano giochi come Golden Axe Beast Rider, Quantum Theory e Ride To Hell Retribution... ma noi vogliamo andare oltre i soliti noti proponendovi altri cinque giochi davvero brutti per PS3.

The Fight Lights Out

Un picchiaduro a incontri progettato per sfruttare i controller PS Move e la telecamera. Bella idea, ma sulla carta semplicemente non funzionava. Il tutorial con Danny Trejo è divertente ma il resto del gioco decisamente meno, anche per colpa di limitazioni tecniche legate ai controller stessi, incapaci di restituire un buon feedback su PlayStation 3. Bocciato.

Top Gun

Uscito nel 2010 in formato digitale per sfruttare l'effetto nostalgia del film con Tom Cruise, Top Gun è un gioco arcade di bassa fattura, un gioco budget con una campagna brevissima, un gameplay legnoso e un comparto tecnico arretrato. Purtroppo il fascino di Top Gun si esaurisce in fretta e quello che resta è un gioco di volo generico senza nessun appeal.

Iron-Man 2

Il primo Iron-Man è uno dei tie-in più brutti della storia e il sequel non è da meno, anzi, è forse quasi peggio dell'originale. L'unica cosa positiva del gioco è che Iron-Man può volare, ma farlo vibrare in aria è talmente macchinoso da far passare la voglia: colpa di controlli confusionari e poco reattivi che rendono il gameplay un vero supplizio.

The Punisher No Mercy

Altro tie-in, questa volta basato su un film direct to video di scarso successo, quando ancora i personaggi Marvel non avevano grande successo al cinema e in TV. The Punisher No Mercy è uno sparatutto generico, rimasto indietro di almeno una generazione, privo di qualsiasi mordente, oltretutto molto breve da portare a termine e con un fattore rigiocabilità pari a zero.

Call Of Juarez The Cartel

Prima dell'arrivo di Red Dead Redemption, la serie Call of Juarez aveva riscosso un discreto successo, con The Cartel però le cose cambiano e l'IP finisce alle ortiche. Addio all'ambientazione Western (ma perché?) Call Of Juarez The Cartel si svolge nel presente in una moderna Los Angeles, con il giocatore impegnato a dare la caccia ad un boss del narcotraffico originario del Sudamerica. Ma perché? Oltretutto, The Cartel è uscito prima del previsto, con un controllo qualità assolutamente minimo, pieno di bug e problemi strutturali.