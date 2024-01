L'orrore di Dead Space in un cosplay di Isaac Clark indistinguibile dal videogioco

Oltre i classici Resident Evil e Silent Hill, uno degli horror più apprezzati degli ultimi decenni è Dead Space, avventura sci-fi da brividi sviluppata da Visceral per EA Games. Da non molto la serie è tornata con un remake spaventoso, ma a farci tornare nell'ombra del terrore è questo spettacolare cosplay che vi stiamo per raccontare.

La saga di Dead Space nasce nel 2008 con un primissimo episodio che riesce a imprimere tormento nei giocatori. Il survival horror a tinte spaziali prosegue con ulteriori due episodi, l'ultimo uscito nel 2013, e con diversi spin-off, ma non riuscendo più a replicare il successo della prima iterazione. A 10 anni esatti dall'abbandono delle scene, l'ingegnere minerario Isaac Clarke è tornato a combattere i Necromorfi.

Il remake di Dead Space è stato incredibilmente terrificante. Tornare a bordo della USG Ishimura si è rivelato ancor più spaventoso che in passato, grazie a una grafica di ultima generazione e a interventi mirati da parte del team EA Motive. Il successo è stato tale da spingere EA Games a pensare a dei remake anche per Dead Space 2 e 3.

In attesa di certezze sul futuro della serie, siamo nuovamente preda dei Necromorfi con questo cosplay di Isaac Clarke da Dead Space. A bordo degli anfratti della nave spaziale Ishimura, l'interpretazione fornita dal cosplayer Peep è fenomenale, quasi impossibile da distinguere rispetto all'originale.