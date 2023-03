L'orrore della Grande Guerra terrorizza nello Story Trailer di Amnesia The Bunker

Dopo aver immortalato i mostri di Amnesia The Bunker in video, i ragazzi di Frictional Games colgono l'occasione offertagli dallo Story Trailer per descrivere le claustrofobiche ambientazioni che avremo modo di esplorare nella loro prossima avventura horror.

Lo scenario scelto dagli autori i SOMA per dare forma alla loro prossima esperienza interattiva a tinte oscure assumerà la forma degli incubi ad occhi aperti vissuti da Henri Clément, un soldato francese costretto a rivivere costamente l'orrore patito nei desolati bunker dove ha combattuto nel corso della Prima Guerra Mondiale.

Potendo contare solo ed esclusivamente sulla sua forza di volontà, Henri dovrà studiare ogni singola stanza per sfruttare a proprio vantaggio gli strumenti reperiti esplorando uno scenario in costante mutamento. Tra creature deformi, porte da abbattere e trappole da disinnescare, il nostro alter-ego dovrà fare i conti una minaccia che è sempre in agguato e reagisce a ogni suo movimento.

Il lancio di Amnesia The Bunker è fissato per il 16 maggio su PC, PS4, Xbox One e Xbox Series X/S, con ingresso immediato dell'avventura horror nel catalogo dei giochi fruibili 'gratuitamente' dagli iscritti a Xbox e PC Game Pass. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il video gameplay sulla struttura open end di Amnesia The Bunker.