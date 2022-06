L'orrore di PT e Project Zero rivive in MADiSON: ecco il video dal Summer of Gaming

Dopo aver ripreso la caccia ai fantasmi di MADiSON su Switch, i ragazzi di Bloodious Games approfittano della vetrina mediatica offertagli dall'IGN Summer of Gaming 2022 per pubblicare un nuovo video gameplay dell'horror ispirato a PT e Project Zero/Fatal Frame in arrivo tra pochi giorni su PC e console.

Il trailer propostoci dalla software house indie ci reimmerge nelle opprimenti atmosfere di quest'opera che, lo ricordiamo, vedrà gli utenti interpretare il giovane "indagatore dell'incubo" Luca per andare alla ricerca degli spettri e delle entità demoniache di una casa infestata.

Il perno attorno al quale verterà gran parte dell'esperienza di gioco plasmata dal team Bloodious sarà rappresentato dalla vecchia fotocamera istantanea utilizzata dal nostro alter-ego per esorcizzare le creature infernali che aleggiano per le stanze della casa. Con l'ausilio di questa fotocamera, i giocatori potranno catturare (letteralmente) le sagome deformi dei fantasmi malevoli e raccogliere gli indizi lasciati dalle entità spettrali più benevole: starà agli utenti, quindi, capire come comportarsi e quali strade imboccare per venire a capo degli oscuri enigmi celati da questa abitazione.

Il nuovo video gameplay confezionato da Bloodious fissa la data di lancio definitiva di MADiSON al prossimo 8 luglio su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.