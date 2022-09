L'orrore di PT rivive in Dreams: artista di Media Molecule ricrea la demo di Silent Hills

Di ritorno dalla stazione Kosugi della tech demo Unreal Engine 5 ricostruita in Dreams, il designer Martin Nebelong ha sfruttato i poliedrici strumenti creativi dell'esclusiva PlayStation di Media Molecule per ricreare questa volta, i terrorizzanti corridoi di PT.

Il designer di Media Molecule ha così dedicato il suo nuovo studio sui materiali e sull'editor di Dreams all'ormai storica demo di Silent Hills, l'horror di Hideo Kojima e Guillermo del Toro abbandonato da Konami.

La straordinaria esperienza maturata da Nebelong con gli strumenti di sviluppo di Dreams, gli stessi utilizzabili da tutti i giocatori con il relativo editor di livelli, ha consentito all'artista digitale di Media Molecule di ridare vita all'appartamento infernale di PT. Il livello di dettaglio raggiunto da Nebelong con questo suo nuovo studio delle potenzialità dell'editor di Dreams è a dir poco incredibile: i frequentatori del Sogniverso, d'altronde, sanno quanto possa essere difficile creare livelli iperrealistici utilizzando gli strumenti di un editor che riesce a dare il meglio di sé nella creazione di scenari decisamente più fantasy e, appunto, 'onirici'.

In calce e in cima alla notizia trovate i video confezionati da Martin Nebelong di Media Molecule per mostrare i frutti del suo ultimo studio sulle potenzialità degli strumenti creativi di Dreams su PS4 e PlayStation 5. Sapevate che l'esclusiva Sony ha accolto di recente anche una delle mascotte più famose della concorrenza? Ci riferiamo ovviamente al nuovo gioco fan made di Super Mario su Dreams, Heart of Stars.