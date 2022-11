Orrore reale: scopriamo le vere storie horror alla base di The Dark Pictures Anthology

Mancano pochi giorni all'uscita di Devil in Me, episodio che segnerà la sanguinosa conclusione della prima stagione di The Dark Pictures Anthology. In attesa del suo debutto sugli scaffali fisici e digitali, abbiamo ben pensato di fare un passo indietro e riesaminare tutte le vere storie horror che hanno ispirato l'antologia di Supermassive Games.

Orrori oceanici, cacce alle streghe, dei vendicativi e mostruosità umane: ad ispirare le storie narrate dall'antologia di Dark Pictures sono fatti, purtroppo, realmente accaduti. Il primo episodio, Man of Medan, narra della discesa nella follia di un gruppo di ragazzi intrappolati assieme ai loro carcerieri sul cadavere del mercantile "SS Ourang Medan", teatro di un'indicibile tragedia. Little Hope è ambientato ad Andover, nel New England, che nel 1600 ha fatto da sfondo ad un'isterica caccia alle streghe, mentre House of Ashes prende spunto dalla mitologia sumera per sondare le spaventose ragioni del drammatico collasso dell'impero di Naram-Sin e della sua capitale Akkad.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, in uscita il 18 novembre su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, narrerà quella che è forse la storia più confusa e straniante: la lunga lista di omicidi di Henry Howard Holmes macchiata dall'incompetenza degli investigatori. In attesa del lancio, approfondite le storie che hanno ispirato The Dark Pictures Anthology guardando il Video Speciale disponibile sul canale YouTube di Everyeye.