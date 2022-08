L'orrore di The Callisto Protocol in nuove immagini con vermoni spaziali e cyber-guardie

Non paghi dell'ultimo gameplay inedito di The Callisto Protocol, ci rituffiamo nell'inferno sci-fi dell'ultimo splatter horror di Striking Distance per fare la conoscenza di altri abomini di carne e silicio ammirando le nuove immagini ingame confezionate dagli autori al seguito del papà di Dead Space, Glen Schofield.

L'ultima infornata di scatti di gioco propostaci da Striking Distance ritrae il protagonista Jacob Lee alle prese con tre delle tante creature che proveranno a banchettare con le sue viscere nella cornice della prigione spaziale di Black Iron.

Nel primo screenshot, il team capitanato da Glen Schofield esorta gli esploratori dell'inferno gioviano di The Callisto Protocol a fare appello a tutto il loro coraggio per combattere i mostri mutanti che infestano il complesso carcerario di Black Iron. Nei due successivi scatti, Striking Distance ritrae una delle pericolose cyber-guardie dell'installazione e una simpaticissima creatura vermiforme intenta ad attaccare il protagonista con dei tentacoli che fuoriescono dalla sua cassa toracica esplosa.

Guardando al vermone spaziale, non è difficile credere alle parole pronunciate nelle scorse settimane dal team di Striking Distance per ribadire che The Callisto Protocol sarà più gore e violento di Dead Space, e questo al netto dell'elevato tenore splatter della celebre serie sci-fi di EA con protagonista Isaac Clarke. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che The Callisto Protocol sarà disponibile dal 2 dicembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.