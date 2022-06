Orrore e violenza nello spazio: The Callisto Protocol sembra Dead Space!

Striking Distance ha finalmente mostrato il gameplay di The Callisto Protocol, l'attesa avventura splatter horror ad ambientazione spaziale che porta la firma di Glen Schofield, l'autore di Dead Space.

Prendendo spunto dall'ultimo, spaventoso gameplay di The Callisto Protocol abbiamo provato a sviscerare (letteralmente!) i segreti più reconditi dell'ìmpianto ludico eretto dal team di Striking Distance.

Gli emuli del detenuto Jacob dovranno affrontare orde di creature deformi per riuscire a trarre in salvo il proprio alter-ego da questa installazione carceraria immersa tra i ghiacci perenni della luna gioviana. Per riuscire in questa impresa, i giocatori avranno a disposizione degli strumenti che sembrano ricalcare quasi alla perfezione quelli impugnati da Isaac Clarke nell'universo parallelo di Dead Space. Quanto al resto, i rimandi ideali alla serie horror EA si rafforzano ulteriormente con le scene che ritraggono il personaggio soccombere ai mostri e alle trappole ambientali in modi che definire disturbanti sarebbe un pallido eufemismo.

Per un ulteriore approfondimento, vi invitiamo a leggere il nostro speciale sul gameplay di The Callisto Protocol, ma prima vi ricordiamo che la nuova esperienza horror firmata da Glen Schofield sarà disponibile ufficialmente da 2 dicembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.