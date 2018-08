Orwell: il gioco investigativo di Osmotic Studios gratis su Hubmle Store fino al 18 agosto

Grazie a una nuova promozione disponibile su Humble Store, la versione PC di Orwell può essere ottenuta gratuitamente fino alle 19:00 di sabato 18 agosto. Un'ottima occasione per recuperare il simulatore investigativo di Osmotic Studios.

Per riscattare gratuitamente Orwell basta visitare questa pagina e accedere con il proprio account Humble Store. Nel caso non ne abbiate ancora uno, vi basterà crearlo da zero fornendo un indirizzo di posta elettronica valido. Una volta riscattato, il gioco sarà per sempre vostro e verrà aggiunto alla vostra libreria digitale.

Come suggerisce il titolo stesso, Orwell si ispira al romanzo 1984 dell'omonimo scrittore britannico, con il giocatore a vestire i panni del "Grande Fratello" per sorvegliare i cittadini, controllare i potenziali criminali e sventare i potenziali attacchi terroristici. Tutto, però, a costo delle libertà individuali.

Ricordiamo che il nostro Alessandro Bruni decise di promuovere il gioco con un ottimo voto, assegnandogli 85/100. Di seguito vi proponiamo un estratto della Recensione: "Sotto la superficie da thriller investigativo, Orwell nasconde una critica tutt’altro che banale al concetto di controllo per “il bene pubblico”. Il goco ci pone dinnanzi un mondo dove la libertà di ribellarsi alle istituzioni viene malvista e mal tollerata. Un invito al pensiero su di un tema quanto mai attuale, trattato con una satira ludica che, per nostra fortuna, rispetta il giocatore offrendo una formula di gameplay che, per quanto semplice, risulta sufficientemente profonda e offre interessanti ramificazioni decisionali. Come anticipato, per godere appieno dell’esperienza avrete bisogno di una buona conoscenza della lingua inglese, l’unica supportata dal titolo di Osmotic."