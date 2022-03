Oscar 2022: Will Smith colpisce Chris Rock, arriva il meme a Dark Souls

Si continua a parlare dello schiaffo di Will Smith a Chris Rock durante gli Oscar, evento che ha generato numerose discussioni e che ha coinvolto anche i videogiocatori, che sin da subito hanno dato vita ad una valanga di meme a tema videoludico.

I meme di Will Smith e Chris Rock agli Oscar sono numerosissimi e tra questi non mancano meme dedicate a videogiochi. In particolare spicca il meme a tema Dark Souls con tanto di scritta finale "You Died" che appare su schermo dopo che l'attore premio Oscar colpisce il presentatore Chris Rock. Ma in realtà questo è solo un esempio e su Twitter circolano tantissimi meme a tema Pokemon, Street Fighter e con protagonisti molti altri videogiochi famosi.

L'Academy ha aperto una indagine per il gesto di Will Smith, l'attore (vincitore del Premio Oscar per King Richard) nel frattempo si è scusato e a quanto pare Chris Rock e Will Smith hanno fatto pace, alla base del gesto ci sarebbero vecchi disappori tra i due, sfociati poi in un gesto ben più grave proprio durante la cerimonia di premiazione, a causa di una battuta di Chris Rock sulla moglie di Will Smith, freddura assolutamente non gradita all'attore protagonista di tante pellicole di successo.