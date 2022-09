Gli oscuri segreti di Assassin's Creed Hexe: cosa nasconde il reveal trailer?

Assassin's Creed Hexe si preannuncia come il gioco più oscuro e misterioso della serie: abbiamo analizzato il filmato di debutto alla scoperta dei segreti e dei misteri celati da Ubisoft tra le pieghe di un teaser che ci ha davvero 'stregati'!

La breve clip confezionata dal colosso videoludico francese per annunciare ufficialmente Assassin's Creed Hexe ci immerge in un bosco per calarci in un'atmosfera dal simbolismo quantomai marcato.

L'ingresso in questo scenario ci interfaccia con il sovrannaturale. Pur senza svelare apertamente i temi, i luoghi, la storia e i personaggi che animeranno l'universo interattivo di Hexe, il trailer non fa davvero nulla per nascondere la natura di un progetto studiato per alimentare il pathos e, con esso, la voglia di scoprire cosa si cela in questa foresta oscura.

Ogni indizio offertoci da Ubisoft presagisce lo sviluppo di un'avventura dai toni davvero molto dark, un titolo che dovrebbe riallacciarsi agli spaventosi eventi che hanno caratterizzato la caccia alle streghe nell'Europa medievale. Un'opera che, date le premesse storiografiche e la tendenza di Ubisoft nel fare leva su questa IP per fondere il sacro col profano, potrebbe scrivere una delle pagine più controverse della serie di Assassin's Creed.

