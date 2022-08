L'oscurità di Bioshock rivive nella creativa di Fortnite, pronti a tornare a Rapture?

La modalità creativa di Fortnite è da sempre territorio di creazioni interessanti e divertenti, frutto della fantasia degli utenti più appassionati. Questa volta vi mostriamo la creazione di FluxCapacimoose, il quale ha ricreato la Rapture di Bioshock all'interno del Battle Royale di Epic Games.

Come potete osservare nel video in calce alla notizia, la Rapture di FluxCapacimoose è molto fedele all'originale. Le luci soffuse, le ambientazioni fluorescenti, tutto richiama la saga di Irrational Games in modo davvero convincente, grazie anche allo stile grafico di Fortnite che ben si sposa al mondo cyberpunk di Bioshock.

Se siete interessati a farvi un giro in questa mappa personalizzata di Fortnite, vi basterà utilizzare il codice 3885-0261-7529 all'interno dell'apposita sezione. I Big Daddy vi stanno già aspettando!

Nel frattempo, il battle royale gratuito è stato cliccatissimo negli ultimi giorni dopo l'annuncio del crossover crossover Fortnite x Dragon Ball. L'evento avrà il via a partire dal 16 agosto e vedrà l'introduzione in-game di diversi oggetti tra cui il deltaplano dall'aspetto di una capsula dei Sayan, ma anche le skin di Goku, Vegeta e Beerus.

Il titolo continua ad avere un grandissimo successo ancora oggi, grazie anche a una recente partnership con Microsoft. Durante un recente meeting il CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha rivelato che Fortnite su Xbox Cloud Gaming è andato fortissimo, riuscendo a raggiungere circa 4 milioni di giocatori e portandone sulle console Xbox circa 1 milione.