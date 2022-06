L'oscurità incombe in Minecraft: il nuovo video precede il lancio di The Wild Update

I ragazzi di Mojang si preparano al lancio di Minecraft The Wild Update confezionando un video che tratteggia i contenuti e i temi della prossima espansione gratuita del "capolavoro squadrettato" per PC, console e sistemi mobile.

Con il Wild Update, l'intenzione dichiarata degli studi Mojang è infatti quella di ampliare ulteriormente la già ciclopica offerta ludica di Minecraft attraverso una sana iniezione di contenuti inediti ed elementi aggiuntivi studiati per fare la felicità di tutte le tipologie di giocatori del sandbox Microsoft.

Come rimarcato dalla sussidiaria svedese degli Xbox Game Studios, il prossimo update porterà in dote i nuovi biomi Oscurità Profonda e Palude di Mangrovie esplorabili sulla superficie e nel sottosuolo di Minecraft. A rendere ancora più profonda l'esperienza di gioco ci penseranno poi i nuovi blocchi aggiunti all'Overworld, l'introduzione di mob inediti e di tanti altri elementi, come il fango, il legno di mangrovia e i blocchi luminosi da creare andando a caccia di rane nei nuovi biomi.

Il lancio di The Wild Update è previsto per martedì 7 giugno con un aggiornamento automatico (e ovviamente gratuito) che interesserà tutti i possessori di Minecraft su PC (sia in versione Java che Bedrock), PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Mac OS, Linux e sistemi iOS e Android.