D&D: L'oscurità oltre Stregolumen e Il Tesoro dei Draghi di Fizban arrivano in Italia

Premuratasi di rendere disponibile l'espansione D&D Mostri del Multiverso, Wizards of the Coast conferma l'arrivo in Italia dei manuali di Dungeons & Dragons L'oscurità oltre Stregolumen e Il Tesoro dei Draghi di Fizban.

Disponibile da febbraio 2023 presso tutti i rivenditori autorizzati, L'Oscurità oltre Stregolumen porta gli appassionati dell'iconico GDR dal Carnevale di Stregolumen a Prismeer, un dominio di gioia della Selva Fatata, per un'esperienza progettata per personaggi di livello 1–8. Il manuale è corredato di una mappa poster che mostra il carnevale da un lato e Prismeer dall'altro.

La seconda novità odierna di Wizards of the Coast riguarda Il tesoro dei Draghi di Fizban, il manuale di Dungeons & Dragons che sarà lanciato nel secondo trimestre del 2023 per portare in dote "una miriade di nuovi draghi e altre creature". Il volume ci permetterà di apprendere tutto lo scibile sulle tane e sui tesori di drago, come pure sui segreti legati alla magia che pervade i draghi e gli consente di connettersi ai mondi del Piano Materiale.

Con l'annuncio dei nuovi manuali di D&D arriva anche la conferma, da parte di Wizards of the Coast, del rinvio al 18 ottobre dell'edizione italiana di Draghi dell'Isola delle Tempeste e al 25 novembre de La Maledizione di Strahd.