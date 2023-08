L'Osservatorio Italiano Esports: parte ItaGame, il podcast su eSport e gaming italiano

Dopo aver portato gli eSport in Parlamento, l'Osservatorio Italiano Esports lancia ufficialmente ItaGame, un podcast che racconterà le varie anime dell'industria dell'intrattenimento videoludico nostrano e del gaming competitivo.

Il podcast verà la partecipazione di diversi attori del settore, con interviste e approfondimenti sul mondo degli eSport e del gaming che sensibilizzeranno l'opinione pubblica sulla crescente importanza di queste attività.

"ItaGame, eSports e Gaming Made in Italy" sarà perciò il primo podcast italiano interamente dedicato alla cultura del Gaming e degli Esport, una piattaforma multimediale che racconterà i protagonisti di questo settore. Con ItaGame si espande così il perimetro delle iniziative dell'Osservatorio Italiano Esports, esplorando i diversi aspetti del gaming e delle sue connessioni con la cultura contemporanea: il podcast si concentrerà su diverse tematiche riunite in rubriche fisse che offriranno approfondimenti su tutte le sfaccettature del mondo dei videogiochi, dai pro player ai creatori di contenuti passando per la psiologia, gli eSport e le nuove tecnologie. Basta dare un'occhiata alle rubriche di ItaGame per farci un'idea dei contenuti trattati dal podcast:

Streamer Insider : Il talk che racconta il dietro le quinte del lavoro degli streamer

: Il talk che racconta il dietro le quinte del lavoro degli streamer Mind Game : Alla scoperta dell'educazione, della formazione e della psicologia del gaming.

: Alla scoperta dell'educazione, della formazione e della psicologia del gaming. Simracing Italia : La finestra sui protagonisti dei motori virtuali

: La finestra sui protagonisti dei motori virtuali GameVolution - L'evoluzione del gaming nel Web3

- L'evoluzione del gaming nel Web3 Virtual Gol : Il racconto degli Esports calcistici e dei suoi protagonisti

: Il racconto degli Esports calcistici e dei suoi protagonisti Gamerz Power: Il racconto della community femminile degli Esports e del gaming

Il podcast ItaGame è già disponibile con i primi episodi sulle principali piattaforme di podcast, come Spotify, Spreaker e Amazon Music/Audible. A partire da settembre gli utenti potranno ascoltarenuove interviste con appuntamenti fissi che saranno comunicati sulle pagine social di OIES. Il podcast sarà supportato dall'Unione Promotori Esports e Gaming (UPEG), la community che riunisce gli appassionati di gaming in Italia e che promuove la cultura dei videogiochi.