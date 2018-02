Osserviamo i primi 40 minuti di Mulaka, action adventure ambientato nel nord del Messico

Con il lancio ormai imminente, sono comparsi online alcuni video gameplay di, action adventure ambientato nel nord del Messico basato sulla cultura dei Tarahumara, popolazione indigena che si distingue per l’incredibile abilità nella corsa, e che ancora oggi vive nel territorio del Chihuahua.

In Mulaka indosseremo i panni di Sukurúame, uno sciamano tarahumara che sfrutta i poteri dei semidei nella lotta contro la corruzione che affligge la propria terra. Il gameplay spazia dalla risoluzione di puzzle ispirati alle reali ambientazioni della regione, al combattimento corpo a corpo contro creature della mitologia del luogo. Il gioco sarà disponibile su PC e Playstation 4 da domani 27 febbraio, su Nintendo Switch dal primo marzo e su Xbox One dal 2 marzo. In apertura di notizia potete osservare i primi 40 minuti dell’avventura sull'ibrida della Grande N, mentre in chiusura trovate un filmato dedicato alla cultura dei Tarahumara.