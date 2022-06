Octopath Traveler Champions of the Continent: pre-registrazioni al via su iOS e Android

Il prequel di Octopath Traveler, il JRPG free-to-play Champions of the Continent, arriverà presto su iOS e Android nella sua versione occidentale in lingua inglese: a darne conferma è Square Enix con la pubblicazione del video che annuncia l'avvenuta partenza della fase di pre-registrazione su App Store e Google Play.

Decidendo di partecipare alle pre-registrazioni, gli appassionati di Octopath Traveler potranno scaricare automaticamente sul proprio dispositivo mobile la nuova avventura HD-2D del team Asano al termine dell'attuale fase di validazione dell'app, un processo che dovrebbe concludersi nel corso di questa estate.

In attesa di scoprire la data di lancio ufficiale di questo atteso JRPG gratuito, ricordiamo a chi ci segue che Champions of the Continent è un'esperienza a giocatore singolo che si riallaccia alla narrazione di Octopath Traveler per farci assistere, e partecipare in prima persona, agli eventi del mondo di Orsterra qualche anno prima del titolo originario.

A detta del team Asano, il prequel mobile di Octopath Traveler proporrà un'esperienza di gioco profonda un comparto grafico di prim'ordine e uno stile artistico in pixel art mutuato dall'opera maggiore, con tanti scenari da esplorare liberamente e numerosi combattimenti a turni in cui cimentarsi insieme al proprio alter-ego e ai suoi compagni di avventure.