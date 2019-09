Che fine ha fatto l'ottavo DLC di Shadow of the Tomb Raider?

Lo scorso mese di aprile nel menu espansioni di Shadow of the Tomb Raider ha fatto la sua comparsa uno slot con la dicitura Coming Soon, facendo pensare ad un prossimo arrivo di una ottava tomba, ma così non è stato.

Gli sviluppatori hanno aggiunto dopo il lancio ben sette tombe aggiuntive, la voce relativa all'ottavo pacchetto scaricabile è stata rimossa dal gioco e Crystal Dynamics (e il publisher Square Enix) non hanno mai voluto commentare le domande a riguardo poste dalla stampa.

Kotaku ha provato nuovamente a chiamare in causa publisher e team di sviluppo, ricevendo però un no comment come risposta. Sul forum ufficiale di Tomb Raider è presente un topic di oltre 500 pagine nel quale i giocatori cercano di ottenere chiarimenti o svelare il mistero tramite indizi.

Al momento non ci sono piani per un Season Pass 2 o per nuovi contenuti extra, non è chiaro quindi cosa sia esattamente successo al DLC 8. C'è chi ipotizza un possibile lancio di questo add-on in contemporanea con il nuovo film di Tomb Raider, ipotesi però piuttosto inverosimile poichè la pellicola è ancora nelle primissime fasi di produzione e uscirà nei cinema di tutto il mondo solamente nel 2021.