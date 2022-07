Ottieni 20 euro di credito su Amazon: scopri come aderire alla promozione

Ottima promozione per ottenere un credito di 20 euro utilizzabile su Amazon semplicemente concludendo una transazione di almeno 75 euro di articoli venduti e spediti da Amazon, scopriamo nel dettaglio la promozione che scadrà il 13 luglio.

L'offerta si applica solo ai clienti Amazon Prime che effettuano l’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon per un minimo di 75 euro in un'unica transazione pagando con una carta Visa.

Il codice promozionale verrà applicato direttamente all'account tramite l'invio di una email, il codice promozionale di 20 euro verrà automaticamente detratto dal prossimo acquisto su Amazon Moments Store fino alle ore 23:59 del 13 Agosto 2022.

Ogni cliente può partecipare a questa promozione una sola volta, è possibile riscattare un solo codice promozionale per ordine dal Moment Store, l’offerta non è trasferibile e non può essere combinata con altre promozioni.

Se si effettuerà un ordine utilizzando il credito gratuito e poi restituirà o annullerà l'ordine stesso, il codice promozionale non potrà essere rimborsato o riutilizzato.

Clicca qui per tutti i dettagli della promozione



Questa super promozione scade alla mezzanotte del 13 luglio, in concomitanza con le offerte di Amazon Prime Day che, vi ricordiamo, saranno attive nei giorni 12 e 13 luglio. Seguiteci nei prossimi giorni, vi segnaleremo tutte le migliori offerte dedicate a noi appassionati di videogiochi e tecnologia.