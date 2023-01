Ottieni questi giochi gratis per iPhone: il prezzo è azzerato temporaneamente

Non esiste solamente la possibilità di riscattare giochi gratis per Android nel corso della settimana. Infatti, anche l'App Store per iPhone e iPad permette di ottenere titoli che usualmente sarebbero a pagamento senza sborsare alcunché.

Il negozio digitale preinstallato sui dispositivi Apple è infatti, proprio come avviene per il Play Store su Android, in continua evoluzione. Questo significa che ci sono spesso iniziative promozionali ufficiali, volute generalmente dagli stessi sviluppatori dei titoli coinvolti, che vanno di fatto ad azzerare il prezzo dei giochi, così da consentire alle persone di riscattarli in modo gratuito (chiaramente nell'arco del periodo promozionale).

In questa sede andiamo dunque a raccogliere alcuni titoli, precedentemente a pagamento, che risultano scaricabili gratuitamente a inizio 2023. Va detto che, vista la situazione in continuo mutamento e il modo in cui avviene il tutto, il quadro è un po' "caotico". Quelle di seguito sono infatti iniziative originariamente lanciate negli USA, ma prima di riportarle abbiamo verificato che risultano tutte valide anche in Italia.

Giochi per iPhone gratis riscattabili sull'App Store a inizio 2023

Il prezzo è in dollari per via del fatto che sull'App Store, come spesso accade in questi contesti, compare solamente il tasto "Ottieni", senza alcuna indicazione in merito all'effettivo termine delle iniziative e del costo precedente.

Ciò che possiamo fare è dunque basarci sui precedenti prezzi esteri. Tuttavia, i giochi citati si possono riscattare anche sull'App Store italiano, quindi si tratta potenzialmente di una buona occasione per trovare qualche titolo con cui passare dei momenti spensierati in questo periodo di rientro dalle ferie/vacanze.