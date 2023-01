Ottieni questi giochi iPhone gratis che prima erano a pagamento

Al netto dei molti giochi gratuiti per Android, anche l'App Store di Apple permette di usufruire di iniziative di questo tipo. Infatti, il "momento riscatto" dedicato agli utenti iPhone può consentire di ottenere un buon numero di titoli senza sborsare alcunché.

A tal proposito, a metà gennaio 2023 risultano disponibili gratuitamente sull'App Store di Apple, ovvero il negozio digitale preinstallato su iPhone, giochi di vario genere. Si va da rhythm game a RPG, passando per RTS, titoli di carte e molto altro. Insomma, la possibilità di trovare qualche produzione con cui passare un po' di tempo in spensieratezza non manca e potrebbe dunque interessarvi dare un'occhiata alla lista presente di seguito.

Giochi per iPhone gratis sull'App Store a metà gennaio 2023

Ricordiamo che i prezzi sono in dollari in quanto sull'App Store usualmente non compaiono dettagli come il precedente costo in euro e tempistiche in cui risultano valide iniziative di questo tipo. Va inoltre detto che il negozio digitale di Apple è in costante aggiornamento, quindi potrebbe cambiare tutto da un momento all'altro e quanto indicato può rappresentare solamente una parte di quanto diventato disponibile gratuitamente.