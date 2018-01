Ottime le vendite di inizio 2018 in Giappone per Switch e PS4

Media Create ha diffuso i dati di vendita giapponesi relativi alla prima settimana del 2018, confermando gli ottimi risultati di. Sul fronte software, invece, troviamo in testa Splatoon 2

Di seguito vi riportiamo le classifiche giapponesi software e hardware della settimana compresa fra l'1 e il 7 gennaio (ricordiamo che per i giochi vengono considerate soltanto le copie retail).

Classifica software (il secondo numero indica le unità totali vendute fino a oggi)

Splatoon 2 – Switch – 117, 840/1,882,709

Super Mario Odyssey – Switch – 110, 816/1,508,148

Mario Kart 8 Deluxe – Switch – 82, 806/1,215,599

Pokémon Ultra Sun/Ultra Moon – 3DS – 69, 355/1,477,015

Mario Party: The Top 100 – 3DS – 51, 818/103, 999

Yo-kai Watch Busters 2: Sword/Magnum – 3DS – 34,565/465, 985

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Switch – 31, 761/802, 811

ARMS – Switch – 25, 374/339, 328

1-2-Switch – Switch – 21, 104/371, 033

Earth Defense Force 5 – PS4 – 19, 948/201, 414

Kirby Battle Royale – 3DS – 14,561/139, 564

Call of Duty: WWII – PS4 – 13, 305/362, 2009

Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo – 3DS – 13, 208/357, 703

Pokkén Tournament DX- Switch – 12,553/204,038

Xenoblade Chronicles 2 – Switch – 11,483/168, 200

Minecraft: PS Vita Edition – PS Vita – 9,517/1,273,777

Sumikko Gurashi: Sumikko Park e Youkoso – Switch – 9, 505/47, 989

Snipperclips – Switch – 9,290/43, 909

FIFA 18 – Switch – 8,915/71, 698

Girls Mode 4 Star Stylist – 3DS – 8,639/119,777

Classifica hardware

Switch – 146, 006

PS4 – 75, 344

New 2DS XL – 28,237

PS4 Pro – 16,339

New 3DS XL – 12, 246

PS Vita – 11, 929

2DS – 5,254

Xbox One – 190

Xbox One X – 9

Come potete vedere, nel podio della classifica software troviamo Splatoon 2, Super Mario Odyssey e Mario Kart 8 Deluxe, a conferma di come i giochi Switch vendano molto bene in Giappone (soprattutto sul fronte retail). Per quanto riguarda le console, invece, continua il dominio della console ibrida Nintendo, seguita da una PlayStation 4 comunque in ottima forma.