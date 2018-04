Ottimo lancio anche in Spagna per God of War, secondo solo a Uncharted 4

God of War continua a far registrare ottimi numeri in tutto il mondo: dopo aver fatto registrare il miglior lancio in assoluto di tutta la saga nel Regno Unito, ora tocca alla Spagna, dove il nuovo capitolo della saga di Kratos ha venduto quasi quanto Uncharted 4.

Sarebbero infatti "una manciata" di copie vendute a separare le due esclusive PS4: il gioco di Naughty Dog ne ha fatte registrare ben 80 mila al lancio nel lontano 2016, mentre Santa Monica Studios è riuscita a piazzarne "solamente" 67 mila. Rispettivamente secondo e primo posto nella classifica dei migliori lanci in assoluto per un'esclusiva Sony avvenuti in terra spagnola.

Subito dietro troviamo Horizon Zero Dawn con 37 mila copie vendute al lancio, Gran Turismo Sport con 30 mila ed Uncharted: The Lost Legacy con 27 mila.

A quanto pare i giocatori iberici stanno apprezzando con entusiasmo la nuova avventura di Kratos e Atreus, riservando un'accoglienza decisamente calorosa alla nuova esclusiva PlayStation 4. Ricordiamo inoltre che il titolo si è appena aggiornato con la patch 1.16, a ulteriore dimostrazione di come Sony Santa Monica intenda supportare il gioco con nuovi update e miglioramenti.

A proposito di Kratos, lo avete visto senza barba?