Otto classici giochi di Lucas Arts disponibili a sorpresa su Steam!

Piuttosto a sorpresa, numerosi titoli classici di Lucas Arts hanno fatto la propria comparsa sulla piattaforma Steam. Si tratta di otto giochi, il cui prezzo sarà inoltre scontato per un periodo di tempo limitato.

Di seguito vi forniamo l'elenco completo dei giochi aggiunti nella giornata del 17 novembre, come visibile sulla pagina Steam dedicata alla Software House Lucas Arts:

Star Wars Episode I Racer

Outlaws

Indiana Jones and the Infernal Machine

Zak McKracken and the Alien Mindbenders

Afterlife

Escape from Monkey Island

Sam & Max Hit the Road

Indiana Jones and the Emperor's Tomb

Come anticipato, tutti e otto questi giochi di Lucas Arts saranno in promozione sulla piattaforma Steam sino al prossimo venerdì 23 novembre. Gli sconti variano da una percentuale minima del 15% sino ad un 25% e 40%. I titoli maggiormente scontati sonoi seguenti: Indiana Jones and the Emperor's Tomb, Sam and Max Hit the Road, Afterlife, Zack McKracken and the Alien Mindbenders e Outlaws.

Questi titoli erano già da tempo disponibili su GOG, ma ora i videogiocatori PC che lo desiderano potranno accedervi anche tramite la piattaforma Steam. Siete contenti di questa piccola sorpresa a tema Lucas Arts? Ne approfitterete per giocare, o rigiocare, uno o più di questi giochi dal peculiare stile decisamente "old-school"? Fatecelo sapere nei commenti!