Otto minuti di gameplay per Monster of the Deep Final Fantasy XV su Playstation VR

Recentemente Sony Interactive Entertainment ha pubblicato sul canale Youtube ufficiale di Playstation un video gameplay della durata di circa otto minuti di, gioco di pesca ambientato nel mondo didisponibile per l'acquisto su

Nel filmato (che potete osservare in apertura di notizia) i ragazzi di Playstation underground ci illustrano le principali meccaniche di gameplay che caratterizzano questa particolare esperienza in realtà virtuale. Nel gioco saranno presenti più di 100 specie di pesci da catturare tramite l'ausilio di 13 canne da pesca e ben 61 esche differenti. Monster of the Deep Final Fantasy XV è disponibile in formato digitale sul Playstation Store. Per ulteriori dettagli e informazioni, rimandiamo alla nostra recensione.