Ottobre 2022: tutti i migliori giochi in uscita e preordinabili su Amazon

In prossimità delle vacanze natalizie, analizziamo assieme i migliori videogiochi in uscita per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox e Nintendo Switch. Ottobre è infatti un mese ricco di molti giochi attesissimi, vediamoli assieme.

A Plague Tale Requiem è l'ultima fatica di Asobo Studio, in uscita il 18 ottobre per PlayStation 5 e Xbox Series X, in preordine su Amazon a 54 euro per PS5 o 57 euro per Xbox Series X, sequel di A Plague Tale: Innocence, la storia narra dei fratelli Amicia e Hugo de Rune alla ricerca di una cura per la malattia del sangue di Hugo nella Francia meridionale mentre fuggono dalle guardie dell'Inquisizione e dalle orde di ratti diffusi dalla peste nera.

Mario + Rabbids Sparks of Hope è il sequel di Mario + Rabbids Kingdom Battle uscito nel 2017. Il nuovo capitolo arriverà il 20 ottobre in esclusiva per Nintendo Switch, preordinabile su Amazon in 3 differenti edizioni, la versione Standard che include solamente la copia fisica del gioco, preordinabile a questo link al prezzo di 60,99 euro, la Cosmic Edition è preordinabile a questo link allo stesso prezzo dell'edizione Standard ed include anche l Pacchetto Prestigio Galattico (con 3 skin per armi), infine la versione più ricca è la Gold Edition, in preordine a questo link al prezzo di 91,49 euro ed include tutti i contenuti della Cosmic Edition con l'aggiunta del Season Pass che aggiungerà in futuro nuovi livelli e personaggi giocabili.

Gotham Knights è in uscita il 25 ottobre per PS5 e Xbox Series X ed è preordinabile in tre edizioni, vediamole assieme: Standard Edition al prezzo di 74,99 euro per PS5 e per Xbox Series X, Special Edition al prezzo di 74,99 euro che include il gioco base ed una speciale Steelbook per PS5 e Xbox Series X, infine la Deluxe Edition a 94,99 euro che include il gioco base ed il DLC "pack visionario", preordinabile a questi link per PS5 e Xbox Series X.

Call of Duty: Modern Warfare II è il nuovo sparatutto in prima persona in uscita il 28 ottobre, sviluppato da Infinity Ward e pubblicato da Activision, sequel diretto del reboot del 2019, in preordine a 79,99 euro per PS4, PS5 e Xbox One e Series X.

Bayonetta 3 è un gioco action/adventure in arrivo il 28 ottobre in esclusiva per Nintendo Switch, sviluppato da PlatinumGames e pubblicato da Nintendo, sequel diretto di Bayonetta e Bayonetta 2, in preordine a 59,99 euro a questo link.

