Dal primo ottobre aumentano i prezzi sul PlayStation Store in Giappone

Sony Interactive Entertainment Japan & Asia ha annunciato che dal primo ottobre i prezzi sul PlayStation Store giapponese aumenteranno a causa dell'aumento delle tasse sugli acquisti voluto dal governo, le imposte passano così dall'attuale 8% al 10% su tutti i beni di consumo, videogiochi compresi.

A causa di questo aumento, anche i prezzi dei giochi digitali subiranno un leggero rincaro e Sony ha subito avvisato i consumatori con una nota. L'aumento dei prezzi coinvolgerà non solo i giochi completi ma anche DLC, espansioni e abbonamenti (pensiamo a PlayStation Plus).

DualShockers riporta l'esempio di Persona 5 Royal, disponibile per il preorder sul PSN in versione Standard a 9.504 yen e Deluxe a 12.744 yen. Da domani (martedì 1 ottobre) i prezzi saliranno rispettivamente a 9.680 yen e 12.980 yen, una differenza fortunatamente non particolarmente eccessiva, quantificabile in poco meno di 200 yen, circa 1.70 euro al cambio attuale.

E' bene chiarire che i prezzi dei giochi aumenteranno leggermente anche negli store fisici e altri rivenditori online come Amazon, dunque i costi per l'importazione saranno sicuramente più elevati. Al momento, ribadiamo, questo aumento riguarda il solo territorio giapponese a causa di una precisa scelta del governo e non avrà alcun impatto sui costi in Europa e Nord America.