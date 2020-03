Outriders, l'RPG shooter cross-gen al PAX East: concept art e dettagli sul titolo

Dopo aver confermato la propria natura cross-gen, la nuova produzione di People Can Fly e Square Enix si è mostrata in un nuovo trailer di Outriders, che ha presentato l'universo delle Frontiere di Enoch.

Il team di sviluppo ha inoltre colto l'occasione per condividere qualche ulteriore dettaglio sul dietro le quinte della propria interpretazione del genere RPG shooter. Il Community Manager di Square Enix ha illustrato come il mondo di gioco sia stato plasmato dalla volontà di distaccarsi dall'interpretazione più "tradizionale" del setting fantascientifico. People Can Fly è stato guidato dall'obiettivo di inserire in Outriders sia il tema della frontiera e dell'esplorazione di pianeti alieni con la durezza della guerra.

È stato inoltre evidenziato un forte impegno da parte del team di sviluppo nei confronti della componente narrativa della produzione. "Vogliamo costruire una lore che abbia profondità e generi discussione e dibattito", afferma Square Enix. I contenuti saranno molti e offriranno l'opportunità di creare parallelismi con taluni aspetti di creazioni del calibro di Cuore di Tenebra di Joseph Conrad. Sul fronte dei grandi temi portanti della narrazione di Outriders, tuttavia, il team non vuole anticipare troppo. È però stato evidenziato l'impegno di People Can Fly in termini di world building, con la creazione di elaborate premesse che coprono un vasto arco temporale antecedente al periodo in cui le vicende di Ouriders si svolgono. Per completare il quadro, sono state pubblicate alcune concept art del gioco, che potete visionare in calce a questa news.



Outriders esordirà a fine 2020 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X. Per ulteriori dettagli, sulle pagine di Everyeye trovate un ricco provato di Outriders, stilato dal nostro Marco Mottura.