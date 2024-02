Outbound: un camper e tanta voglia di costruire nella nuova avventura 'on the road'

Mentre lo Steam Next Fest con le sue demo gratis si avvia alla conclusione, il team Square Glade Games solletica la curiosità degli appassionati di giochi open world votati al crafting annunciando ufficialmente Outbound, un'esperienza free roaming 'on the road' da vivere guidando un camper iperaccessoriato.

Il titolo sprona i patiti del genere a vivere in modo autosufficiente e sostenibile esplorando uno scenario naturale a bordo di un camper dotato di tutti gli strumenti per creare generatori di energia, materiali da costruzione, utensili per coltivare e tanto altro.

Tra felici scampagnate a bordo del minivan e battute di pesca sullo sfondo di ambientazioni bucoliche a tinte pastello, Outbound fa leva sugli elementi ludici tanto cari ai fan di titoli sandbox per tratteggiare un gameplay ricco di attività da svolgere e, con esse, di esperienze da vivere scegliendo liberamente le tappe del viaggio da compiere con il proprio alter-ego.

Il lancio di Outbound è previsto nei prossimi mesi, anticipato da una campagna di raccolta fondi che dovrebbe partire a breve su Kickstarter.