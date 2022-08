Outcast 2: le meraviglie del mondo alieno di Adelpha nel video del THQ Showcase

Durante il THQ Nordic Showcase, il team di Appeal Studios ha riaperto una finestra sulla dimensione sci-fi di Outcast 2 A New Beginning con un trailer che alterna spezzoni in-engine a sequenze di gioco con protagonista Cutter Slade.

Riportato in vita dagli onnipotenti Yod, Cutter troverà Talan in condizione di schiavitù e, per questo, farà ancora una volta appello al suo coraggio per imbarcarsi in una nuova e pericolosa missione per salvarla e porre così fine all'epoca di terrore inaugurata dagli invasori robotici.

Per riuscire nella sua impresa, il nostro intrepido alter-ego dovrà esplorare i diversi biomi del mondo alieno di Adelpha utilizzando il suo zaino jet per saltare, scattare, planare e spostarsi velocemente tra una piattaforma e l'altra.

Le innovazioni ludiche promesse dagli studi Appeal coinvolgeranno anche l'esperienza sandbox e la progressione narrativa, con una campagna principale plasmabile dagli utenti in modo non lineare sfruttando i tanti equipaggiamenti del protagonista e i moduli utilizzabili per creare le proprie armi customizzate.

La battaglia di Cutter Slade contro gli eserciti robotici che hanno invaso Adelpha ripartirà nei prossimi mesi con il lancio di Outcast 2 A New Beginning su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.