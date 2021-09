Outcast 2 A New Beginning: l'avventura aliena riparte su PC, PS5 e Xbox Series X/S

Nella cornice mediatica del THQ Nordic Showcase organizzato per celebrare il decimo anniversario dalla riapertura dello storico publisher europeo, Appeal Studios ha presentato ufficialmente Outcast 2 A New Beginning.

Il ritorno dell'IP di Outcast a due decenni di distanza dall'uscita del primo capitolo ne proseguirà il canovaccio narrativo per dare modo ai fan di reinterpretare Cutter Slade ed esplorare il mondo alieno di Adelpha.

Resuscitato dagli onnipotenti Yod, Cutter troverà Talan in condizione di schiavitù e, per questo, si imbarcherà in una nuova e pericolosa missione per salvarla e porre fine all'epoca di terrore inaugurata dagli invasori robotici.

L'esplorazione di Adelpha sarà caratterizzata dall'utilizzo dello zaino jet dell'eroe per saltare, scattare in aria, planare e spostarsi velocemente tra una piattaforma e l'altra. Il team di sviluppo di Appeal, formato da molti degli autori del primo Outcast, promette di farci vivere un'esperienza sandbox sorretta da una storia profonda ma plasmabile dagli utenti in modo non lineare, sfruttando un equipaggiamento con decine di moduli diversi per creare la propria arma personale per sconfiggere i nemici robot.

Il video di presentazione di Outcast 2 A New Beginning non fornisce indicazioni sulla finestra di lancio, ma specifica la natura nextgen del titolo e, quindi, la sua commercializzazione su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.