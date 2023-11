Outcast 2 A New Beginning: Cutter Slade va su tutte le furie nel Combat Trailer

Tre mesi dopo il video di Outcast 2 tra personaggi, ambientazioni e combattimenti mostrato durante il THQ Nordic Showcase, gli studi Appeal ci riportano sul mondo alieno di Adelpha per scatenare la furia distruttiva di Cutter Slade in un nuovo filmato composto interamente da scene di gameplay inedite.

Nel Combat Trailer datoci in pasto da THQ Nordic, l'eroe della serie dimostra di essere ancora in forma smagliante, merito della forza donatagli dagli onnipotenti Yod dopo averlo riportato in vita e, soprattutto, del coraggio che dovrà dimostrare per salvare Talan dalle grinfie dei robot invasori e degli schiavisti che infestano questo angolo di galassia.

Tra rapidi scambi a fuoco e fulminei attacchi all'arma bianca alternati a balzi pirotecnici con il jetpack, il nuovo video di Outcast 2 rispiecchia l'impegno profuso dal team Appeal nel riportare in auge questa ormai storica proprietà intellettuale, a cominciare ovviamente dalla completa riformulazione del sistema di combattimento e delle animazioni a corredo dei numerosi attacchi e delle abilità del nostro alter-ego.

La commercializzazione di Outcast 2 A New Beginning è prevista 'nei prossimi mesi' solo su piattaforme dell'attuale generazione, e quindi esclusivamente su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Già che ci siamo, vi invitiamo a rimanere su queste pagine per leggere il nostro speciale su Outcast 2, un open world alieno pieno di segreti e pericoli.