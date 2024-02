Outcast 2 A New Beginning, nuovo video: l'open world sci-fi è in Demo su PC, PS5 e Xbox

Volete immergervi nelle atmosfere del mondo alieno di Outcast 2 prima del lancio della nuova avventura sci-fi degli studi Appeal? THQ Nordic invita tutti gli appassionati di sparatutto open world a scaricare la Demo di Outcast 2 A New Beginning.

Disponibile da oggi mercoledì 14 febbraio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, la Demo di Outcast 2 ci offre l'opportunità di scatenare tutta la furia distruttiva di Cutter Slade e di esplorare le (un tempo) placide atmosfere del mondo alieni di Adelpha per andare a caccia degli schiavisti e dei robot invasori che infestano questo angolo di galassia.

La versione dimostrativa di Outcast 2 ci permette quindi di 'toccare con mano' il lavoro svolto dagli studi Appeal nel dare forma a un'esperienza sparatutto votata al free roaming con tantissimi equipaggiamenti da sbloccare e potenziare, prova ne siano le ultime, esplosive scene di gameplay dateci in pasto dal team social di THQ Nordic per invogliarci a scaricare la Demo e, ovviamente, a valutare l'acquisto al day one del titolo destinato ad approdare su PC, PS5 e Xbox Series X|S il prossimo 15 marzo.

Qualora ve lo foste perso, qui trovate l'ultimo video di Outcast 2 e i segreti dell'open world alieno di Adelpha.