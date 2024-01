Outcast 2 A New Beginning: l'open world alieno di Adelpha nel nuovo video gameplay

Dopo aver visto Cutter Slade andare su tutte le furie nel Combat Trailer di Outcast 2, gli studi Appeal e THQ Nordic solleticano la curiosità degli appassionati di sparatutto open world con un nuovo video gameplay di oltre 15 minuti realizzato nell'ambito del coverage di Game Informer.

Il filmato propostoci da GI riapre una finestra sull'universo fantascientifico della serie di Outcast per farci ammirare le gesta compiute da Cutter dopo essere stato riportato in vita dagli onnipotenti Yod. Il nostro intrepido alter-ego dovrà vedersela con gli invasori robotici che hanno conquistato il mondo alieno di Adelpha e rapito Talan.

Per riuscire nella sua impresa, Cutter Slade dovrà fare appello a tutto il suo coraggio e, ovviamente, alle diavolerie tecnologiche ottenute dagli Yod e strappate ai nemici, come lo zaino jet e la tuta alare olografica che possiamo ammirare nel nuovo gameplay trailer. Servendosi di questi strumenti, l'eroe potrà esplorare le regioni più impervie e pericolose di Adelpha per seminare il caos tra i nemici e indurli a liberare Talan e questo mondo lussureggiante.

Tutto questo, e si spera molto altro, ci attende per il 15 marzo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S; nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nuovo video gameplay e del nostro speciale su Outcast 2, un open world alieno pieno di segreti e pericoli.