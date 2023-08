Outcast 2: personaggi, esplorazione e combattimenti nel video gameplay

In coincidenza del THQ Nordic Showcase dell'11 agosto, gli studi Appeal hanno aperto una finestra sul mondo alieno di Adelpha mostrando delle scene di gameplay inedite di Outcast 2 A New Beginning.

Il filmato datoci in pasto dalla casa di sviluppo incaricata di riportare in auge la proprietà intellettuale di Outcast illustra le numerose attività che dovremo svolgere reindossando i panni, e il jetpack, di Cutter Slade.

Riportato in vita dagli onnipotenti Yod, Cutter dovrà fare appello al suo coraggio per imbarcarsi in una nuova e pericolosa avventura: il nostro intrepido alter-ego ritroverà Talan in condizione di schiavitù e proverà a salvarla, ponendo così fine all'epoca di terrore inaugurata dai robot invasori.

Le scene di gameplay proposteci dagli studi Appeal sono la perfetta cartina tornasole delle sfide che dovremo superare insieme a Cutter Slade esplorando i diversi biomi del mondo alieno di Adelpha con l'ausilio di un jetpack multifunzione che gli consentirà di compiere ampi balzi, eseguire scatti fulminei, planare e spostarsi velocemente tra una piattaforma e l'altra.

Il lancio di Outcast 2 A New Beginning è previsto nei prossimi mesi su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Prima di lasciarvi al nuovo video gameplay, vi consigliamo di rimanere su queste pagine per leggere il nostro speciale sui pericoli del mondo alieno di Outcast 2 A New Beginning.