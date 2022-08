Outcast 2 e Spongebob Squarepants: spuntano le date di lancio, altro leak per THQ

Oltre ad aver anticipato il ritorno di Alone in the Dark, l'universo dei retailer svela a sorpresa anche le date di lancio di due ulteriori produzioni a marchio THQ Nordic.

Con il THQ Nordic Showcase in programma per la serata odierna, pare infatti che la grande distribuzione stia ultimando i preparativi legati ai nuovi annunci, anche se forse con un po' troppo anticipo. Sui lidi di cultura.com e shopto.net, sono infatti apparse le date di uscita di due titoli già noti alla community.

Stando alle due fonti, il nuovo Outcast 2: A New Beginning, sarebbe ormai in dirittura di arrivo, con l'avventura aliena di THQ Nordic che dovrebbe divenire disponibile il prossimo 28 marzo 2023. Tra le piattaforme supportate, lo ricordiamo, dovrebbero essere confermate PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, mentre nessuna versione PS4 o Xbox One è per il momento prevista. Anche Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake sembra aver trovato una data di pubblicazione definitiva, con gli store che danno il titolo in arrivo su PC e console il prossimo 24 gennaio 2023.

In chiusura, ricordiamo che il publisher ha di recente registrato il marchio Space for Sale, dietro il quale potrebbe celarsi un ulteriore annuncio in programma per il THQ Nordic Showcase di questa sera.