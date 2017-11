Outcast Second Contact disponibile da oggi in Italia

annunciano cheè disponibile da oggi in Italia per PlayStation 4, Xbox One e PC. Second Contact è il remake del gioco di culto Outcast, primo open world in 3D nella storia dei videogiochi e vero e proprio pioniere degli action-adventure a mondo aperto.

Il gioco originale ha vinto più di 100 premi, incluso quello di adventure game dell’anno. Outcast Second Contact è stato sviluppato dal codice sorgente originale, ma il voxel di quel periodo è stato rimpiazzato con una grafica ottimizzata. Sono stati aggiunti nuovi elementi per rendere il gameplay più moderno e dinamico, come ad esempio le nuove modalità di combattimento, le abilità di schivata di Cutter Slade e l’intelligenza artificiale migliorata dei nemici. È stata integrata anche un’interfaccia più intuitiva e facilitata che guiderà i giocatori attraverso un’avventura degna dei migliori film sci-fi.

Da solo su un pianeta sconosciuto, senza equipaggiamento, senza traccia dei propri compagni e senza la minima idea di come completare la propria missione: questa è la complicata situazione in cui si trova Cutter Slade, l’emblematico eroe di Outcast, da quando è su Adelpha, un pianeta alieno tanto bello quanto pericoloso. Completamente immerso in una civiltà e in una cultura aliena, Cutter Slade dovrà negoziare con i mercanti, radunare le forze ribelli per combattere contro il tiranno Fae Rhan e fare di tutto per sopravvivere in un territorio veramente ostile. Il futuro di due mondi dipende da lui.



Questo video mostra l’arsenale e i gadget che Cutter Slade può trovare e utilizzare nel corso dell’avventura. Cutter ha molti modi per uscire dalle situazioni difficili, dalla pistola Tracer perfetta per scontri diretti, al Dart Gun, che gli permette di eliminare un nemico senza essere scoperto.



Outcast Second Contact è disponibile da oggi 14 novembre per PlayStation 4, Xbox One e PC.

Prezzo consigliato al pubblico 39.99€ per PlayStation 4 e Xbox One, 34.99€ per la versione in digitale su Steam.