Outcast Second Contact gratis su Humble Store per 48 ore

Humble Store torna a fare regali ai propri utenti: da oggi fino al 24 novembre sarà possibile scaricare gratuitamente Outcast Second Come, remake del primo open-world in tre dimensioni della storia, pubblicato su PC nell'ormai lontano 1999.

L'umanità ha scoperto l'esistenza di più universi: il governo statunitense decide così di inviare una sonda per scoprire ulteriori informazioni sui nuovi mondi, tuttavia questa viene distrutta dagli abitanti di un pianeta chiamato Adelpha. Questo evento crea un cataclisma energetico che minaccia di distruggere la Terra. Il giocatore indossa i panni di di Cutter Slade, un soldato d'èlite inviato in missione allo scopo di ritrovare e riparare la sonda in modo da evitare la catastrofe.

Di seguito, potete consultare i requisiti minimi e raccomandati per PC:

Minimi

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 7 64bits o superiore

Processore: 4th Gen Intel Core™ i5 / AMD FX 8300

Memoria: 6 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX670 / AMD Radeon 7950

DirectX: Versione 11

Memoria: 15 GB di spazio disponibile

Consigliati

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 64bits

Processore: 6th Gen Intel Core i7 / AMD Ryzen 5 1400

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX780 / AMD Radeon 290

DirectX: Versione 11

Memoria: 15 GB di spazio disponibile

Per scaricare il Outcast Second Come gratuitamente non dovrete fare altro che effettuare il login su Humble Store, accettare l'iscrizione alla newsletter e cliccare su "Get it now". In questo modo riceverete tramite mail il link per il download. Una volta riscattato, il gioco rimarrà vostro per sempre. Per ulteriori informazioni e dettagli sul titolo, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Outcast Second Come.