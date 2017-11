Outcast Second Contact: il secondo video diario svela le novità del gioco

svelano nuovi dettagli suattraverso una serie di interviste agli sviluppatori. In questo secondo video diario di sviluppo, Yves Grolet e Franck Sauer, spiegano perché hanno deciso di realizzare un remake 18 anni dopo l’uscita del gioco originale.

Yves e Franck spiegano in dettaglio tutti i miglioramenti rispetto al gioco originale inseriti in questa riedizione. Outcast Second Contact sarà disponibile dal 14 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Second Contact è il remake del gioco di culto Outcast, primo Open World 3D nella storia dei videogiochi e vero e proprio pioniere degli action-adventure a mondo aperto. Il gioco originale ha vinto più di 100 premi, incluso quello di adventure game dell’anno.