Outcasters: Splash Damage svela il party game in esclusiva per Google Stadia

Nel corso dell'evento Stadia Connect che ha svelato l'arrivo di Sekiro Shadows Die Twice sulla piattaforma in game streaming di Google, gli autori di Splash Damage hanno presentato il progetto di Outcasters, un frenetico party game in arrivo a fine anno in esclusiva su Google Stadia.

La nuova proprietà intellettuale degli sviluppatori inglesi che, di recente, hanno collaborato con The Coalition per dare forma allo strategico Gears Tactics assumerà i contorni di un frizzante party game votato al multiplayer competitivo.

Ambientato in una colorata dimensione in stile cartoonesco, Outcasters vede fronteggiarsi a colpi di pistole sci-fi e di oggetti insoliti diversi esserini impegnati a combattere in sfide con lobby da massimo 8 giocatori.

Il trailer di annuncio di Outcasters ci permette di familiarizzare con i contenuti e con l'esperienza ludica che ci attende a fine 2020, con l'arrivo di questo progetto in esclusiva (non sappiamo se temporanea o definitiva) su Google Stadia. Sempre durante l'ultimo evento Stadia Connect, il colosso di Mountain View ha fissato per gennaio 2021 l'arrivo di Hitman 3 su Stadia e confermato l'approdo nel catalogo in streaming anche dei primi due capitoli reboot della serie di IO Interactive per settembre 2020.