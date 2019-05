Anche Outer Wilds sarà esclusiva temporale Epic Games Store

Per parafrasare una delle frasi più famose di Game of Thrones, "Al gioco delle esclusive o vinci o muori", ed Epic Games ha tutte le intenzioni di vincere, visto che ha appena siglato un altro accordo di esclusiva, sebbene temporale, per un videogame.

Si tratta del titolo sci-fi di Mobius Digital Outer Wilds, che appunto sarà venduto solo sulla piattaforma di Epic per un periodo di tempo, visto che la stessa software house ha annunciato che sarà venduto attraverso altri canali in futuro.

Mobius si è infatti detta al corrente del fatto che i suoi fan vogliono che il gioco arrivi anche su Steam e altri sistemi, e li ha rassicurati dicendo che il loro feedback sarà ascoltato e preso in considerazione.

Gli accordi con Xbox, Epic ed il publisher Annapurna Interactive, hanno fatto sì che lo studio potesse sviluppare il gioco al livello qualitativo che ha raggiunto oggi, stando a quanto detto da Mobius: "Ognuna di queste partnership ci ha permesso di rendere il gioco migliore e più accessibile per tutti quelli che lo giocheranno".

Outer Wilds è però stato finanziato anche tramite crowdfunding, ed alcuni ackers non sono molto contenti dell'accordo di esclusività con Epic Games Store. Vedremo se la software house riuscirà a gestire la situazione.

Non è l'unica esclusiva annunciata dallo store negli ultimi tempi, anzi: Borderlands 3 sarà esclusiva temporale Epic Games Store, così come troveremo in esclusiva su Epic Control e The Outer Worlds. Che ne pensate di questa politica?