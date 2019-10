Outer Wilds: Mobius Digital annuncia la versione PS4 del sandbox spaziale

Attraverso le pagine del PlayStation Blog ufficiale, gli sviluppatori di Mobius Games confermano i rumor degli ultimi giorni e annunciano la versione PlayStation 4 di Outer Wilds: il loro sandbox spaziale sarà disponibile a partire dal 15 ottobre.

La versione PS4 di questa piccola grande gemma della produzione videoludica indipendente vanterà gli stessi contenuti della doppia edizione approdata nei mesi scorsi su PC (come esclusiva Epic Games Store) e Xbox One (disponibile sin dal lancio su Xbox Game Pass).

L'intera avventura di Outer Wilds gravita (letteralmente!) attorno alla figura di un impavido astronauta alieno che, partendo dal villaggio del suo pianeta natale, dovrà lanciarsi nell'esplorazione degli altri mondi del suo sistema stellare per venire a capo di una serie infinita di enigmi.

Per rendere ancora più intensa e divertente l'esperienza di gioco, gli autori californiani di Mobius obbligheranno gli utenti a effettuare il reset dell'avventura in cicli prestabiliti da 22 minuti, un lasso di tempo scandito dal ritmo incalzante degli eventi cosmici a cui assisteremo visitando ogni singolo corpo celeste (sia naturale che artificiale) che orbita attorno alla stella destinata a esplodere in una spettacolare supernova blu.

Se desiderate approfondire la conoscenza di questo progetto prima di valutarne l'acquisto su PS4 a partire dal 15 ottobre, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Outer Wilds a firma di Daniele D'Orefice.