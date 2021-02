Outer Wilds: svelata la finestra di lancio su Nintendo Switch

Il Nintendo Direct di questa sera, il quale si è aperto con l'annuncio di nuovi personaggi a tema Xenoblade Chronicles 2 per Super Smash Bros. Ultimate, è stata anche l'occasione per annunciare la versione Nintendo Switch di Outer Wilds.

Il breve filmato mostrato nel corso della diretta ha infatti svelato che il titolo sviluppato da Mobius Digital e pubblicato da Annapurna Interactive arriverà anche sulla console ibrida della Grande N nel corso della prossima estate e sarà quindi giocabile tanto in modalità portatile quanto in modalità docked, con Switch collegata ad un televisore. Per chi non conoscesse il gioco, si tratta di un'avventura con visuale in terza persona nella quale il giocatore è chiamato ad esplorare il sistema solare con l'enorme stella che esplode ogni 22 minuti, facendo di fatto ripartire il gioco senza però cancellare la memoria del protagonista.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Outer Wilds a cura di Daniele D'Orefice. Nel caso foste interessati al gioco, sappiate che Outer Wilds è già disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Sapevate che nel corso della prossima estate anche Fall Guys Ultimate Knockout arriverà su Nintendo Switch?